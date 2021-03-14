نوال الكويتية تستعد لأول بثّ مباشر على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تطل الفنانة نوال الكويتية على جمهورها عبر البث المباشر في حسابها الرسمي على إنستقرام، يوم غد الاثنين 15 مارس، حيث ستحظى بالإطلالة الأولى لها في البث المباشر منذ بداية أزمة كورونا التي كانت في العام الماضي 2020.

وجاءت إطلالة نوال رغبةً منها في تلبية طلب جمهورها الذي تاق لها؛ إذ دشَّن محبوها وسم #جمهورك_يبي_لايف_يا_نوال، وغردت نوال الكويتية قبل أيام تعقيباً على هذا الوسم، كاتبة: “مساء الورد على أحلى جمهور.. أنا ولهت عليكم وولهت أغنيلكم.. اعذروني يا حبايبي الظروف صعبة مع هالأزمة.. الله يعديها على خير إن شاء الله.. والأكيد إني راح أكون معاكم لايڤ هاليومين”.

وسيتخلل إطلالتها المباشرة تقديمها مجموعة من أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى محاورة محبيها والحديث عن أنشطتها الفنية المقبلة.

وفي سياق متصل، تُوجد نوال في الساحل الغربي في جدة؛ للوقوف على التحضير لأعمال ألبومها المقبل، الذي سيكون امتداداً لألبوم “الحنين” الذي طرحته في نوفمبر 2019، وستتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين بالساحة الفنية، إضافة إلى عمل باللهجتين المصرية واللبنانية، من إنتاج شركة “ون برودكشن” للصوتيات، التي انضمت لها في سبتمبر 2019.