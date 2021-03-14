رامز جلال مهدد بعدم الظهور في رمضان.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه الفنان المصري، رامز جلال، شرطا قانونيا، من أجل إجازة عرض برنامجه الجديد للمقالب في شهر رمضان.

واشترطت نقابة الإعلاميين المصريين على رامز جلال تقنين وضعه داخلها، وإلا لن يحصل على تصريح مزاولة المهنة، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وتعتبر النقابة أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج عبر فضائية "إم بي سي"، وهي موجهة للمجتمع المصري، وتحمل اسم الدولة المصرية، بينما أوضح محاميه أن ما يقدمه لا يندرج تحت بند البرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين.

ورفضت نقابة الإعلاميين المصريين التظلم، الذي تقدم به رامز جلال، بعدما تبين لها أنه غير مقيد بها أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

وكانت تقارير ذكرت الفترة الماضية أن اسم برنامج رامز جلال الجديد للمقالب هو "رامز مريض نفسي"، ولكن نفت شبكة "إم بي سي" هذه المزاعم.

وحقق رامز جلال شهرة واسعة على مدار السنوات الماضية من تقديم برامج مقالب في أصدقائه الفنانين، وكانت البداية مع برنامج "رامز قلب الأسد" ثم "رامز ثعلب الصحراء" ثم "رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، ثم انتفل لعرض برنامجه على شاشة "إم بي سي مصر" في نسخ "رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال" وأخيرا "رامز مجنون رسمي".