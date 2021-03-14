شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيري: مسلسل "كوفيد 25" عمل درامي مشوق يحوي نوعا من الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "كوفيد 25" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021، ويعد التعاون الأول لها مع الفنان يوسف الشريف في الدراما التليفزيونية.

وقالت راندا البحيري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أبطال المسلسل سعداء الحظ ببدء تصوير العمل مبكرا، وتحديدا قبل 45 يوما تقريبا للانتهاء منه مبكرا، مقارنة ببعض الأعمال الدرامية الأخرى المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، وبدأ أبطالها في تصوير مشاهدها منذ أيام قليلة وسيمتد تصويرها إلى شهر رمضان المقبل.

وعن تأثير فيروس كورونا على تصوير مشاهد المسلسل، قالت راندا البحيري، إن المسلسل شأنه شأن كل الأعمال التي يتم تصويرها في ظل أزمة كورونا، حيث تسير معدلات تصوير المشاهد ببطء عن المعدلات الطبيعية، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي يتبعها القائمون على العمل وتقليص الأعداد المشاركة في التصوير.

وعن القصة التي يدور حولها المسلسل، قالت راندا البحيري، إن المسلسل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه بكل المقاييس، حيث تدور في إطار تشويقي، ويحوي العمل في أحداثه نوعًا من الخيال العلمي، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أحداث المسلسل أو دورها فيه.

ولفتت إلى أن أبطال مسلسل "كوفيد 25"، يواصلون تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل بعدة مناطق في القاهرة ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية، تمهيدا لعرضه خلال المارثون الرمضاني.