شكرا لقرائتكم خبر عن علاقتهم انتهت ولا لاء؟.. مصادر تنفى انفصال جينيفر لوبيز وخطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مقربة من جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز، أنهما سيبقان معًا، وذلك بعد الأنباء التى انتشرت على لسان مصادر أخرى عبر المواقع ووكالات الأنباء العالمية، عن انفصالهما، وقالت المصادر المقربة من الثنائى، إنهما قالا فى بيان مشترك: "نحن نعمل على بعض الأشياء"، وذك وفقا لموقع "people".



لوبيز واليكس

وقال مصدر مقرب من الثنائي: إنهما "لم ينفصلا رسميًا أبدًا وتحدثا عن ذلك، لكنهما ما زالا معًا.. لقد واجها مواقف صعبة.. لكن لم يتم تفريقهما"، وأضاف المصدر أن "التكهنات التي انتشرت الشهر الماضي بأن رودريجيز كان على علاقة غرامية مع ماديسون ليكروى، وهي أحد ممثلي برنامج تلفزيون الواقع الأمريكية Southern Charm، لم يكن لها تأثير عليهما"، مشيرًا إلى أن خلافاتهما لم تكن بسبب طرف ثالث سواء ماديسون أو أي شخص آخر".



جينفر لوبيز وخطيبها

وتابع المصدر نقلًا عن لوبيز ورودريجيز: "إنها تعمل في جمهورية الدومينيكان، وهو فى ميامى، لذا من الصعب رؤية بعضهما خاصة مع الحجر الصحي وفيروس كورونا، لكنهما يريدان محاولة البقاء معًا"، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد عدة مصادر أن جينفر لوبيز ورودريجيز قد انفصلوا.



لوبيز

وفي أول رد فعل من رودريجز، علي هذه الشائعات والأخبار شارك صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على متن قارب فى ميامي، مصحوبة بتعليق: "لا تهتم بى، مجرد إبحار.. ما هى خططك لعطلة نهاية الأسبوع؟".



اليكس

يذكر أن أليكس رودريجيز تقدم لطلب الزواج من جنيفر لوبيز فى جزر البهاما وذلك فى مارس 2019 بعد مواعدة دامت لمدة عامين، وكانت تفاصيل حياة الثنائى فى ذلك الحين محط تركيز واهتمام وسائل الإعلام الفنية حول العالم، وظل خاتم خطبة لوبيز محط تركيز الملايين من شتي أنحاء العالم لفترة طويلة.