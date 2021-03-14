شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: أتمنى العودة للمسرح.. وأزمة كورونا أثرت سلبا على الحركة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمله في العودة للمسرح وتقديم أعمال مسرحية هادفة تمتع الجمهور وترسم البهجة على وجوه عشاق "أبو الفنون"،خاصة بعد ابتعاده عن المسرح لفترة طويلة ، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في تراجع إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، مثلما أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة.

وأكد أحمد عبد العزيز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أهمية الدور الذي يلعبه المسرح في مناقشة وطرح مختلف قضايا المجتمع ، لافتا إلى أنه لن يتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي متميز يرسم البهجة على وجوه الجمهور لعشقه الكبير لفن المسرح الذي يتمتع ببريق خاص، ويتيح للفنان فرصة الاتصال المباشر مع الجمهور.

وعن مشروعاته الفنية الفترة المقبلة، أشار أحمد عبد العزيز إلى أنه سيشارك في عمل سينمائي جديد كان يجهز له وتم تأجيله ، وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة قبل بدء تصويره.

وعن سبب تركيزه على المشاركة في المسلسلات أكثر من الأفلام ، قال أحمد عبد العزيز :" إن العرض الواحد لأي فيلم يشاهده عدد محدود من الجمهور في دور العرض السينمائي ، بينما يتابع المسلسلات قطاع كبير من الجمهور على الشاشة التليفزيون، وهو ما جعلني أركز في الأعمال الدرامية أكثر من السينما".