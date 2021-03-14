ياسمين صبري تنافس نجمة إغراء إيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، كواليس منافستها لنجمة الإغراء الإيطالية، مونيكا بيلوتشي.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها ثالث امرأة في العالم ترتدي عقدا ضخما ونادرا من تصميم دار "كارتييه"، من بعد مونيكا بيلوتشي والفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.



وكانت مونيكا بيلوتشي ارتدت العقد الضخم أثناء حضورها مهرجان "كان" السينمائي الفرنسي في عام 2006، والتي استمرت نجمة إعلانات "كارتييه" لفترة من الوقت.

وارتدت ياسمين صبري العقد النادر، بعد أن تم اختيارها كسفيرة لأحدث حملات "بانثير دو كارتييه" بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يعود تصميمه إلى عام 1975 على شكل تمساحين ضخمين متعاقدين، ويتكون من 120 قيراطا، وفصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللونين الأخضر والأصفر.

واعترفت ياسمين صبري أن العقد ثقيل في الوزن، وأكدت أن ارتداءه بعد مونيكا بيلوتشي "شرف لها".

وتأتي تصريحات ياسمين صبري لبرنامج "إي تي بالعربي" بعد مشاركتها في جلسة تصوير دعائية لـ"كارتييه" في مدينة دبي الإماراتية.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية هو مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.