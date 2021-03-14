شكرا لقرائتكم خبر عن "أولاد الذوات".. أول فيلم سينمائى ناطق باللغة العربية لـ يوسف بيك وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 14 مارس من عام 1932، صدر أول فيلم مصري سينمائي ناطق باللغة العربية، وهو فيلم "أولاد الذوات"، وكان بطولة يوسف وهبي وسراج منير وأمينة رزق وأنور وجدي ودولت أبيض، وأخرجه المخرج القدير محمد كريم، والفيلم كان يحكى عن قصة يوسف وهبي الذي تزوج من فرنسية خانته، فقال لها خلال أحداث الفيلم يا امرأة الكل.. يا مزبلة التاريخ".

ويعد الفيلم قطعة من تراث السينما المصرية والعالمية، ولم يبخل الفنان الكبير الراحل يوسف وهبي، على الفيلم بشيء حتى يظهر بالصورة اللائقة، وكان يعرف أنه بذلك سيكتب أول صفحة في السينما المصرية والعربية على حد سواء.

وقرر مخرج العمل محمد كريم أن يتم تصوير أحداث الفيلم بين مصر وباريس، وتم عرضه لأول مرة في يوم 14 مارس، وشاركت كوكب الشرق أم كلثوم بالغناء فيه.

وصرح يوسف وهبي خلال لقاء نادر له بأنه أصر على أن يكون "أولاد الذوات" هو أول فيلم ناطق للعربية، دفاعاً عن الشرق الذى وصفه الغربيون بأنه همجي ومتوحش وتافه أثناء محاكمة المرأة التي قتلت الشاب المصري.

وبمجرد عرض فيلم أولاد الذوات"، تسبب في أزمة كبيرة مع وسط الجاليات الأجنبية التي وجدت قصة الفيلم إهانة واضحة، وعداء غير مبرر لكل ما هو أجنبي، خاصة المرأة الأجنبية، فقد جاء على لسان أبطال الفيلم عبارات تدين زواج المصري من الأجنبيات، فهذا الزواج لا يجلب إلا الفساد والدمار للأسرة المصرية وينتهي بعواقب وخيمة تقضى على مستقبل الشاب المصري.