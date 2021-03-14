"أكثر من 120 قيراط".. ياسمين صبري تكشف تفاصيل العُقد الذي ارتدته كثالث سيدة بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة ياسمين صبري، تفاصيل العُقد الضخم الذي ارتدته كثالث سيدة في العالم، بعد النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وقالت ياسمين، خلال حوار لها مع برنامج "et بالعربي": "العُقد تم صنعه عام 1975، ويحتوي على أحجار كريمة ووزنه أكثر من 120 قيراط، هو مريح لكنه ثقيل جدا ويستحق ذلك".

أضافت: "هذه القطعة صنعت من أجل الفنانة المكسيكية ماريا فليكس، وثاني سيدة ارتدتها في العالم هي النجمة مونيكا بيلوتشي، وثالث سيدة في العالم هي أنا، وده شرف ليّا طبعا".

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.