"لو أنا كان جالي شرخ في الجمجمة".. تعليق عمرو أديب على سقوط عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الإعلامي عمرو أديب، على سقوط الهضبة عمرو دياب، بشكل مفاجئ أثناء إحيائه حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "عمرو دياب كان امبارح تريند، ومازال تريند، لأنه الهضبة اتزحلق، امبارح الناس قاعدة تقول الحق عمرو دياب وقع وبتاع وكأن في حادثة، زحليقة بسيطة، وبالنسبة لواحد في صحة وقوة وجيم عمرو دياب متفرقش معاه حاجة، لو عمرو أديب اللي وقع كان جالي فيها شرخ في الجمجمة، إنما عشان ده عمرو دياب قام وقف وقالهم عادي عادي أنا عادي أهو".

أضاف: "الهضبة لما بيتزحلق الدنيا كلها بتقف وتقلق عليه وتشوف إيه الحكاية، عمرو من كتر لعب الرياضة والصحة اللي عنده الحاجات دي متفرقش معاه، دي ركبة الهضبة رُكبه حديدية، ركبة غير عادية، والراجل كمل غنى عادي جدا بعد ما وقع، وألف سلامة يا هضبة، ومش عارف دي عين مين".

وكان الفنان عمرو دياب سقط على خشبة المسرح وهو يغني الهضبة "يا أنا يا لأ"، وحرص على طمأنة جمهوره قائلا: "عادي عادي".

أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وطرحها الهضبة في ديسمبر الماضي ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم.