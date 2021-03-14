محمد الفلاح - بعد مونيكا بلوتشي.. ياسمين صبري ثالث امرأة ترتدي أغلى عقد في العالم فيديو

الأحد 14 مارس 2021

ارتدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أغلى عقد بالعالم أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.



وتعتبر ياسمين صبري ثالث إمرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم، بعد ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والتي ارتدته في عام 2006 بمهرجان كان والتي استمرت لفترة نجمة إعلانات كارتييه.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية، إن العقد مكون من 120 قيراطا ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر وتم تصميمها من قبل كارتييه عام 1975، مؤكدة أنها قطعة نادرة وتم ارتداؤها 3 مرات فقط لا غير.

وعن قصة العقد والذي هو عبارة عن تمساحين أحدهما أصفر والآخر أخضر، قالت ياسمين : "الممثلة ماريا فيليكس كانت تمتلك تمساحين وذهبت لكارتييه عام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح وبعد شهرين تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن".

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