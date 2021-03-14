غادة عادل تعلن تعافيها من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع واحد من خضوعها للعزل المنزلي.

وقالت غادة لوسائل إعلام محلية: "بعد أسبوع من الإصابة بفيروس كورونا الخطير ، قمت بعمل مسحة جديدة، والحمد لله النتيجة سلبية، ولا أعاني من أعراض للمرض في الوقت الحالي".



كانت آخر أعمال الفنانة غادة عادل على شاشة السينما، الفيلم الكوميدي "الخطة العايمة"، الذى تم عرضه منذ عدة شهور، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن وعلى ربيع.

وفي الدراما التليفزيونية يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشة MBC، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد أمين راضي، وبطولة رانيا يوسف، وأحمد داوود، وصبري فواز، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي.