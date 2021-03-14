تامر محسن يكشف عن الإعلان الترويجي لمسلسل "لعبة نيوتن" لـ منى زكي

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كشف المخرج المصري تامر محسن عن الإعلان التشويقي لمسلسل "لعبة نيوتن"، والمقرر عرضه في رمضان 2021، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، وغيرهم.



وتجسد منى زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

وتعود زكي من خلال هذا العمل للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016.