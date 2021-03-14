شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت السينما العالمية حياة العالم ألبرت أينشتاين ونظرياته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، حيث إنه من مواليد 14 مارس، وتناولت الأفلام العالمية قصة حياته ونظرياته.

اعتمد فيلم الخيال العلمي الأمريكي "Interstellar" على نظرية "النسبية" لعالم الفيزياء المعروف "ألبرت أينشتاين"، ويُعد الفيلم من أفضل الأفلام التي تناولت "النسبية" بشكل علمي إلى حد كبير، فقد تعاون مع كُتَّاب السيناريو عالم الفيزياء النظرية "كيب ثورن"، وقام بدور المستشار العلمي للفيلم.

ويركز فيلم "Einstein and Eddington" على علاقة عالم الفيزياء "ألبرت أينشتاين" بعالم الفلك والفيزياء الإنجليزي "آرثر إدينجتون"، التى بدأت عندما طرح أينشتاين الورقه العلمية الخاصة به التي تثبت خطأ نظرية نيوتن، وكان المتوقع حينها أن يتم رفض نظريته، ولكن "إدينجتون" أوضح أن نظرية أينشتاين وأوراقه العلمية لها ما يبررها.

كما يتناول الفيلم الوثائقي "EINSTEIN" أي "أينشتاين" قصة حياة "ألبرت أينشتاين" منذ ولادته وصولا إلى حياته المهنية كعالم فيزياء وضع النظرية النسبية الشهيرة، وفيلسوف ومؤلف.

أنا مسلسل genius، يتناول السيرة الذاتية لحياة العالم الفيزيائي (ألبرت أينشتاين) حيث تعرض مرحلة شبابه إلى بداياته وعائلته وأهم أكتشافاته وإنجازاته مع عرض علاقاته مع الناس.