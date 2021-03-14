شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: دورى فى مسلسل "ضل راجل" مفاجأة وياسر جلال فنان موهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان إيهاب فهمى، أنه انتهى من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ضل راجل" الذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى.

إيهاب فهمى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالتعاون للمرة الثالثة مع فنان كبير بحجم ياسر جلال بعد نجاح مسلسل "ظل الرئيس" و"رحيم" مشيرًا إلى أن هناك كيميا تجمع بينهم فى اللوكيشن، مشيرًا أنه فنان كبير وموهوب، بالإضافة إلى سعادته أيضًا بالعمل للمرة الأولى مع كل من السيناريست أحمد عبدالفتاح والمخرج أحمد صالح، ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع لأنه يعتبره مفاجأة.

مسلسل "ضل راجل" من بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، وينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدور أحداثه بين في عدد من المناطق الشعبية .

وكانت آخر أعمال الفنان إيهاب فهمى مسلسل "جمال الحريم" وشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم خالد سليم ونور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

وحقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند جوجل عقب إنهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة.