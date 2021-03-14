محمد نور: عمرو مصطفى كان معانا في "واما" وسبنا لما اشتغل مع عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حل أعضاء فريق "واما" الغنائي، الرباعي أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، ضيوفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وخلال اللقاء؛ كشف محمد نور، أن الملحن عمرو مصطفى كان ضمن أعضاء فريق "واما" حينما تم تكوينه عام 1998.

وأشار نور، إلى أن انسحاب عمرو مصطفى من الفريق كان بعدما قدّم أغنية "خليك فاكرني" مع النجم عمرو دياب عام 1999.

وأضاف أحمد فهمي: "عمرو مصطفى كان عنده تطلعات تانية، إحنا كان سكتنا الغنا وبتاع، وطبعا هو ملحن جامد جدا ولما عمل أغنية (خليك فاكرني) تفاخر علينا، وبعدها ركز في التلحين وإحنا في الغنا".

وقدّم نجوم "واما" باقة مميزة من أبرز أغنيات الفريق، وكذلك أغنيات طربية من التراث الغنائي المصري، على مسرح "سهرانين"، بحضور أوركسترا الموسيقار جورج قلتة داخل الاستوديو.