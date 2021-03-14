شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: ردود أفعال تتر مسلسل "ورا كل باب" فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على تتر أغنية مسلسل "ورا كل باب" والتى تحمل نفس اسم العمل، من كلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، ويعتبر الأغنية خطوة مهمة في مشواره الغنائى، حيث قدمها بشكل مختلف وجديد عليه كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" .

وأضاف المسلسل حقق نجاحا كبيرا والتي تم عرض أولى حكاياته على قناة الحياة من بطولة الفنانة صابرين تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش .

وتقول كلمات أغنية "ورا كل باب": ورا كل بابا في بيوتنا في حكاية.. تفاصيل وناس وبداية ونهاية، 4 حيطان والخامسة لمتنا.. متدفيين دايما بعزوتنا، البيت وعيلتك والونس هما اللى باقيين.. في الفرح والاحزان سوا متجمعين، دول اللى لمتهم دفا من غير مصالح.. بيحلوا طعم العيشة والمر اللى طارح، ضهر وسند مع بعضنا متطمنين، ساعات بتكون الدنيا واخدانا.. وخلافاتنا بينا بتبقى باعدانا، وفى الغلط نتمادى وبنأسى.. لكن بنرجع نصفى وبننسى .

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" فكرة يسرى الفخرانى ويقدم على طريقة مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى وحقق ردود أفعال مميزة مع الجمهور، حيث تناول العديد من الموضوعات الاجتماعية في حكايات كل حكاية من 10 حلقات، وقام ببطولة الحكايات عدد كبير من الفنانين أبرزهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، شيرى عادل، درة، كندة علوش، جميلة عوض.