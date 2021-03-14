شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الدعاية على فيلم Nomadland بسبب انتقاد مخرجته بلدها الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مخرجة فيلم Nomadland كلوي تشاو، في مأزق؛ فبعد توقعات ترشيحها للأوسكار وفوزها بجولدن جلوب كأول امرأة آسيوية تم الاحتفال بهذه اللحظة على نطاق واسع في الصين، كما كان الاحتفال في الولايات المتحدة، حيث احتشدت المنافذ الإخبارية الصينية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول نجاحها كمصدر للفخر الوطني.

وفي غضون يوم واحد حسبما ذكر موقع hollywoodreporter، أصبح الاحتفال مظلما بشكل كبير، حيث كشف عدد من رواد السوشيال ميديا عن مقابلات قديمة ظهرت فيها تشاو وهي تنتقد بلدها، لينتشرالجدل والنقد حول موقفها تجاه الصين بالسرعة نفسها التي انتشر بها الاحتفاء، كان مراقبو الإنترنت في بكين على استعداد لدخول المعركة، حيث قاموا بحظر معظم الدعاية لـNomadland على وسائل التواصل الاجتماعي وحذفوا كل الأخبار التي تشير إلى تاريخ إطلاق الفيلم في الصين 23 أبريل، وهو ما يكشف الطبيعة المشحونة بشكل متزايد للعلاقات السينمائية بين الولايات المتحدة والصين.

الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فاز الفيلم بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند، بطلة الفيلم، سبق أن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.