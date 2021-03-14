بسبب بث مباشر.. تفاصيل القبض على فنان خليجي بتهمة تحريض الأطفال على الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية استدعاء الفنان طلال سام بعد اتهامات بـ"تحريض الأطفال على الانتحار" من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام".

وقالت الداخلية الكويتية، عبر حسابها على موقع تويتر، إنها استدعت "الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفنان طلال السمندان المعروف بـ"طلال سام" يقوم فيه الأخير برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول "جاهزين يا أطفال".

وفي المقطع المتداول، علقت امرأة بقولها إن طلال سام "يكلم الأطفال للانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى"، مشيرة إلى أنها حذرته من قبل بعد أن كررها أكثر من مرة، وختمت: "عندكم القرار"، في إشارة واضحة إلى السلطات.

وتصدر هاشتاج يحمل اسم "طلال سام" قائمة الأكثر رواجا في موقع "تويتر"، في الكويت ودول خليجية أخرى بعد إعلان الداخلية الكويتية استدعائه.