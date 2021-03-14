رانيا يوسف تستعرض رشاقتها على أنغام "يا عسل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تستعرض رشاقتها.

الفيديو الذي نشرته رانيا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، جاء مصحوبا بمقطع من أغنية النجم التونسي صابر الرباعي "يا عسل".

أغنية "يا عسل" من كلمات سليم عساف، وألحان صابر الرباعي، والكليب من إخراج فادي حداد، وإنتاج روتانا عام 2012.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" مع النجوم: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا وغيرهم.

"اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.