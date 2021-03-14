شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر القمرات".. المطربة هدى تسجل أغنية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الشعبية هدى من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "قمر القمرات"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلى، والموزع الموسيقي زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما انتهت هدي مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لوحدى"، من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون.

من ناحية طرحت هدى مؤخرًا أغنية بعنوان "طقى موتى"التي جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل بينهما، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وكانت آخر أعمال هدى أغنية جديدة تحمل اسم "طقى موتى" جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل يجمع بينهما، وهى من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وأعربت هدى عن سعادتها بمشاركتها مع نجوان فى هذه الأغنية، التى تعتبرها جديدة ومختلفة عن أعمالها السابقة.



كواليس اغنية المطربة هدى

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بالتعاون مع شركة الشرق وكان بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية.

وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، وكان الدويتو بعنوان اللى "يوقف الأهلى"، كما شاركت فى بعض الأعمال الدرامية بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير"، من بطولة مصطفى شعبان، وأغنية "السكر بره" من مسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال" بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.