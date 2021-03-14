شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يكشف تفاصيل موقف كوميدى تعرض له أثناء تكوين فرقة واما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد نور أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين"، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويعرض على قناة ON، عن موقف كوميدى تعرض له قبل تكوين فريق واما، حيث قال خلال الاستضافة:"فى بداية مشوارى الفنى كان معى الملحن مدحت خميس، وقرر أن يشكل فرقة غنائية، وبالفعل كون فرقة وحدد موعد أول بروفة فى شقته بالهرم، وكان فى تمام الساعة الثامنة صباحا، وأخبرنا أننا سنعمل مع مطربة اسمها سهام وطلب مننا أن نقول اسمها بعد سماع الإيقاع، وبالفعل بدأنا فى ذلك وإذ بنا نتفاجئ بوالدته تخرج علينا منزعجة مما حدث وطردتنا بالكامل خارج المنزل.

وقال الفنان أحمد فهمى خلال اللقاء: "كنا أصدقاء منذ دراستنا بالكونسرفتوار ، وكنت فى البداية أقوم أنا بتلحين بعد الأغانى وهم يقوموا بغنائها، فأنا كنت أحلم أن أكون ملحن، ولم يكن يشغلنى الغناء فى البداية، وأتذكر كنا نجلس فى إحدى المقاهى عند ميدان الأوبرا فى الساعة 12 ظهرا، وننتظر أى أوردر عمل، وكان أجرنا من 10 لـ 12 جنيها، وبعد إنتهائه كنا نعود للمنزل مشيا على الأقدام خوفا أن نأخذ من أجرنا ليظل كما هو.

يذكر أن فرقة "واما" تضم الفنانين محمد نور وأحمد فهمى ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، وأخرهم ألبوم " الصيف ابتدا" ، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.