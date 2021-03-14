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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: عشت أنا وعدوية أيام كحل وكلت من إيده أحلى طبخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أنه ممثل "شاطر"، وأنه سبب من أسباب نجاح المطرب الشعبى عمر كمال، وأن حسن شاكوش "ابن حلال" ويستحق النجاح الذي يعيشه، وذلك خلال فقرة "نعم أو لا" أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وأكد عبد الباسط من خلال الفقرة أيضا أن الموسيقار حلمي بكر قامة وقيمة، وأن أهم مطرب شعبي في تاريخ مصر هو الراحل محمد رشدي.
كما أشار عبد الباسط إلى أنه يتمني أن يقدم ديو مع المطرب حسين الجسمي، وأن هناك فكرة تعاون تحدث فيها حمودة مع مدير أعمال الجسمي، وفي نفس السياق تحدث حمودة عن اكثر المطربين اجادة للموال الشعبي حاليا قال هم احمد شيبه ورضا البحراوي وطارق الشيخ .
وعن عمليات التجميل ونحت القوام التي يجريها عدد من النجوم، قال عبد الباسط " أنا معملش كدا حشا الله دي خلقة ربنا العب فيها".
وكشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أن هناك علاقة قوية تجمع بينه وبين المطرب الشعبي محمد عدوية، وأنهما بدأ مشوار الفن سويا، مؤكدا أنهما مرّا بأيام صعبة، قائلا: "أنا وعدوية شوفنا أيام كحل، وتعبنا أوي بس ربنا كرم عدوية؛ لأنه صبور، وكان حنين على أبوه وأمه، أنا عارف دا كويس لأننا عشنا مع بعض، وكنت باكل من ايده احلي طبخ في الدنيا".
كما تحدث عبد الباسط عن أيام شبابه، حيث قال إنه كان يلعب كرة قدم في مركز شباب "الدرب الأحمر"، وإنه يشجع النادي الاهلي.
وعن خلافه مع حكيم قال: عمرى ما أزعل من حكيم، ولما بحب اتسلطن بسمعه، ولا يوجد خلاف بينا، وحكيم نسمة وقلبه أبيض.