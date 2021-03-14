شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: عشت أنا وعدوية أيام كحل وكلت من إيده أحلى طبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أنه ممثل "شاطر"، وأنه سبب من أسباب نجاح المطرب الشعبى عمر كمال، وأن حسن شاكوش "ابن حلال" ويستحق النجاح الذي يعيشه، وذلك خلال فقرة "نعم أو لا" أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وأكد عبد الباسط من خلال الفقرة أيضا أن الموسيقار حلمي بكر قامة وقيمة، وأن أهم مطرب شعبي في تاريخ مصر هو الراحل محمد رشدي.

كما أشار عبد الباسط إلى أنه يتمني أن يقدم ديو مع المطرب حسين الجسمي، وأن هناك فكرة تعاون تحدث فيها حمودة مع مدير أعمال الجسمي، وفي نفس السياق تحدث حمودة عن اكثر المطربين اجادة للموال الشعبي حاليا قال هم احمد شيبه ورضا البحراوي وطارق الشيخ .

وعن عمليات التجميل ونحت القوام التي يجريها عدد من النجوم، قال عبد الباسط " أنا معملش كدا حشا الله دي خلقة ربنا العب فيها".