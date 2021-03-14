شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى: مثلت وأنا عمرى سنتين ومحبتش التمثيل وحبيت المزيكا أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهمى، أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، كنا نوزع كلمات الأغنية علينا حسب مساحات صوت كل منا وكذلك الطبقات فكل منا يغنى من طبقة مختلفة عن الآخر.

وتابع الفنان نادر حمدى: مثلت العديد من الأدوار عندما كان عمرى عامين، ووقفت أمام العديد من الفنانين، مثل عبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم مدبولي ومحمود المليجى، ولكن لم يستهوينى التمثيل وأحببت مجال الموسيقى.

وقال الفنان أحمد فهمى، كنا أصدقاء منذ دراستنا بالكونسرفتوار، وكنت فى البداية أقوم أنا بتلحين بعض الأغانى وهم يقومون بغنائها، فأنا كنت أحلم بأن أكون ملحنا، ولم يكن يشغلنى الغناء فى البداية، وأتذكر فى البداية كنا نجلس فى أحد المقاهى عند ميدان الأوبرا الساعة 12 ظهرا، وننتظر أى أوردر عمل، وكان أجرنا من 10 إلى 12 جنيها، وبعد انتهائه كنا نعود للمنزل مشيا على الأقدام، خوفا أن نأخذ من أجرنا ليظل كما هو.

ومن جانبه الفنان أحمد الشامى: عندما قررنا عمل فرقة كان لا بد أن نختار اسما لها، فجلس كل منا يفكر فى اسم، وكان من ضمن تلك الأسماء النمور النائمة، واقترحت أنا اسم واما، حيث أخذت من كل اسم فينا حرف، ونادر حوّلت حرف الـ n إلى W فأصبحت فى النهاية واما.

وتابع الفنان أحمد الشامى، عندما عدت من ألمانيا كنت لا أفهم اللغة العربية، ووجدت بعض الشباب يلعبون كرة تحت المنزل، وكنت لا أفهم ما يقولون، فبدأت أصرخ فيهم، وهم يردون بنفس الطريقة لمدة أربعة أيام أعتقد أننا أصبحنا أصدقاء، ونزلت كى ألعب معهم كرة، ومجرد ما رأونى جروا من أمامى فقد اعتقدوا أننى مجنون.