شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: لم أتعلم القراءة والكتابة واكتسبت خبرتى من الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبي، خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "إنه لم يتعلم القراءة والكتابة، واكتسب تعليمه وخبرته من الدنيا والمواقف التي عاشها طوال مشواره، مشيرا إلى أنه حاول أن يعلم أبنائه ما لم يتعلمه، وانهم يساعدوه في قراءة تفاصيل تعاقدات الأغاني، وابنتى "هدير" هي من تدير السوشيال ميديا الخاصة بى وتخبرنى بكل جديد.

وفي سياق آخر تحدث عبد الباسط حمودة عن المغني الشعبي أحمد عدوية، مشيرا إلى أنه "جدع وكريم" ولم يبخل على أبنائه في أي شيء، كما قدم أغنية لعدوية أغنية خلال الحلقة.

وعن الصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا، قال عبد الباسط حمودة، إن حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول كده، والفنان الكبير هانى شاكر قيمة وقامة.

ووجه نجم الغناء الشعبى نصيحة للمطربين الشباب بأنهم لازم يحبوا بعض، وأن أغانى المهرجانات حالة وهوجة وموجة، وأن الكلمة الحلوة بتعلق مع الناس، وأن هانى شاكر مبدع وفنان كبير وأحمد سعد هو مستقبل الأغنية الشعبية، وحققا نجاحا بدويتو "يا بخته".

وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، وأشار إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.