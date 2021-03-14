شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: قبل الشهرة كنت باكل أنا ومراتي عيش ناشف وشاي بالشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الباسط حمودة عن علاقته بزوجته، والتي عاش معها منذ 38 عاما، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، قائلا: "هي حبيبتي وبنت خالي وعاشت معايا علي الحلوة والمرة عشنا علي الحصيرة وربنا يعلم أننا قعدنا أكتر من 3 شهور ناكل عيش ناشف وشاي، واستحملت معايا كل السنين دي وكل اللي أنا فيه رزقها ورزق أولادها".

وعن حقيقة السيدة التي توفيت مؤخرا أكد أنها لم تكن شقيقته، ولكنه يعتبرها بمثابة أخته، حيث إنها من قامت بتربية أولاده منذ الصغر وعلاقته بها كانت أكثر من أخت.

وقال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن الأغنية الشعبية موجودة، ولم تمت، ومن الأصوات الرائعة فى الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ وأحمد شيبة، وأعتبر طارق الشيخ ابنى وامتدادا لى.