شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل لـ ”الخليج 365”: المسحة سلبية وأنا كويسة الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة غادة عادل عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت جمهورها ومحبيها من خلال ”الخليج 365” في تصريح خاص، قالت فيه: أنا الحمد لله بقيت كويسة وعملت المسحة وطلعت سلبية".

وكان المخرج مجدى الهوارى قد كشف لـ"الخليج 365" في تصريحات سابقة، إصابة أم أولاده النجمة غادة عادل، قائلا: "الحالة الصحية للفنانة غادة عادل مستقرة نوعا ما، وأنها عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وأنها في المرحلة الحالية تعزل نفسها في المنزل وتتلقى العلاج اللازم.

وطالب مجدي الهواري جمهور الفنانة غادة عادل، بالدعاء بالشفاء لها، وأن تتجاوز تلك المحنة وتعود لجمهورها، لتستكمل تصوير أعمالها.

"غادة عادل" بدأت مشوارها الفني من الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد مشاركتها فى فيديو كليب الفنان "هاني شاكر" فى أغنية "تخسري" عام 1997، حيث توالت عليها عروض الكثير من الأعمال الفنية، وأصبحت من أهم نجمات جيلها وتحقيق نجاحات كبيرة من خلال بطولة الكثير من الأفلام التي حققت النجاح جماهيريا وعلى مستوى الإيرادات أيضا.