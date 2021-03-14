شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ليدي جاجا فى كواليس تصوير فيلمها الجديد "House Of Gucci" بميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الفنانة العالمية ليدي جاجا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "House Of Gucci" بميلانو، حيث تجسد شخصية باتريزيا ريجياني، الزوجة السابقة لماوريتسيو خوتشي، وقد أظهرت لقطات مصورة، النجمة الشهيرة وهي تؤدي بعض المشاهد التمثيلة أمام الممثل الأمريكي آدم درايفر ضمن كواليس الفيلم.



ليدي جاجا وآدم درايفر في كواليس House Of Gucci

وشوهدت ليدي جاجا وهي تحتضن النجم العالمي آدم درايفر في كواليس تصوير فيلمها الجديد "House Of Gucci"، يوم السبت، حيث كانت ترتدي فستانا أسودا بأكمام طويلة وقبعة سوداء وكذلك حقيبة يد بنفس اللون، خلال تصويرها في إيطاليا.

كما أكملت مظهرها الأنيق الذي يتناسب مع الشخصية التي تجسدها، بمجوهرات من اللؤلؤ وبعض الإكسسوارات، إلى جانب شعر مستعار بني اللون، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ليدي جاجا وآدم درايفر

في المقابل ارتدى الفنان العالمي آدم درايفر البالغ من العمر 37 عاما، الذي يلعب دور ماوريتسيو جوتشي، بدلة مقلمة وربطة عنق سوداء وبنطلون واسع وحذاء أسود ونظارة كبيرة الحجم، أثناء مشاركته تصوير بعض المشاهد مع ليدي جاجا.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ليدي جاجا في كواليس فيلمها الجديد، ففي وقت سابق، رصد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من كواليس العمل، والتي تصوره حاليا في إيطاليا، وظهرت بالصور وهي تقوم بإطعام زوجها ضمن أحداث العمل الفنان آدم درايفر.



آدم درايفر في كواليس فيلم House Of Gucci



الفنانة ليدي جاجا



النجمة العالمية الفنانة ليدي جاجا



لقطة من كواليس فيلم House Of Gucci



ليدي جاجا تركب سيارة ضمن مشاهد الفيلم



ليدي جاجا تعانق آدم درايفر في كواليس فيلم House Of Gucci



ليدي جاجا في كواليس الفيلم