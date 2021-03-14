صورة ياسمين صبري و"سيلفي" ندى بسيوني.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ملك زاهر

نشرت ملك زاهر صورة تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ليلى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعوا لها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام سيارة فارهة.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم".

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، حازت الصورة على إعجاب جمهوره.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس باللون الأحمر، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.