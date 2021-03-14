حمادة هلال يشبه نفسه بـ "روبرت دي نيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شبه الفنان حمادة هلال نفسه بالممثل العالمي روبرت دي نيرو.

ونشر "هلال" صورة في إطار واحد تجمعه بروبرت ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق هلال على الصورة : "الأخ ضهر وسند حبيبي يا روبر".

ويخوض الفنان حمادة هلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل" المداح" بطولة أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.