بعيدا عن لحظة سقوطه.. 10 صور للنجم عمرو دياب من حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

قدم النجم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه مساء أمس الجمعة، في حفل بأحد فنادق القاهرة لصالح إحدى الشركات العقارية.

وبعيدًا عن لقطة سقوط الهضبة على المسرح تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يالاء".

وشارك النجم الكبير في الغناء اليونانية إيريني بابادوبلي، التي قدمت معه دويتو "أهي أهي".

والتقط النجم الكبير الصور الفوتوغرافية مع جمهوره، إذ ظهر بلوك أنيق مرتديا ملابس شتوية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة سقوط عمرو دياب، خلال إحيائه الحفل، بشكل مفاجئ على خشبة المسرح.