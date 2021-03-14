تجدد الأزمة.. رانيا يوسف تطالب بتعويض 10 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

مازالت أزمة اللقاء الذي أجرته الفنانة رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس مستمرة، إذ تقدمت ببلاغ إلى النائب العام.

وأعلنت رانيا عبر حسابها على تويتر عن تقدم محاميها ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة الرشيد العراقية وأحد المذيعين بها، وأعادت نشر بيان المحامي الخاص بها.

وأقامت الفنانة دعوى تعويض بمبلغ 10 مليون جنيه، وذلك بسبب ما قامت به القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر، كان آخرها –بحسب البيان- إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير برانيا يوسف، فضلا عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم.

كما أشار المحامي إلى أن المقابلة تم استغلالها بشكل سياسي وهو ما رفضته رانيا يوسف وقتها، ومازالت ترفضه حتى الآن، ولم تقف الدعاوى القضائية عند هذا الحد.

وأكد المحامي أن الفنانة بصدد رفع دعوى تعويض جديدة ضد القناة والمذيع بسبب ما أصابها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة ما قام به من بث أخبار كاذبة، ونشر حلقة مغايرة للحقيقة، والادعاء عليها بما لم يحدث.

واختتم كل هذه الدعاوى تأتي جنبا إلى جنب مع الشكوى التي تم تقديمها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك شكوى إلى سفير الجمهورية العراقية بمصر، وهو ما تم تدعيمه بالمستندات والتسجيلات الصوتية.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في لقاء وتسببت تصريحاتها الجريئة به في أزمة كبرى.