مش هسيب حقه".. القصة الكاملة لتعرض نجل الفنانة لبنى ونس لحروق في إعلان محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد رمضان بالأمس عن تعرضه لإصابة قوية خلال تصوير إعلان لأحد المنتجات.

ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة، التي تعرض لها، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. رمضان يجمعنا".

الساعات التالية لإعلان رمضان عن إصابته كشفت أنه لم يكن المصاب الوحيد.

وسرعان ما أعلنت الفنانة لبنى ونس عن تعرض نجلها الممثل يوسف عمر، لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير إعلان مع محمد رمضان

وقالت لبنى عبر "فيسبوك": "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".

ونشرت لبنى صورًا لحالة ساقي ابنها، وعلقت موجهة كلماتها لرمضان :"إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة. يعني إذا في مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك، نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك، تعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، النجم، والنجمة".

وتابعت:"في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وانت وانا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كإنه إله، هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني في التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، ماحدش بيفرض عليك حاجة، يعني القنبلة اللي زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كده ليه؟".

وأضافت: "أنت بني آدم وابني مش بني آدم، أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومافيش أغلى من الضنا، حط ابنك مكان يوسف هتقول برضه كله في حبكم يهون، بس أرجع واقولك ابني ربنا هايجبله حقه من عصام الوريث، اللي ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هايرجعله مش هاسيبه".

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