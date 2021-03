من “نتفليكس” – 10 أفلام مفضَّلة في السنوات الـ5 الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: من الدراما إلى الكوميديا والخيال العلمي، مروراً بالرسوم المتحرّكة، كانت الفترة الممتدّة من العام 2015 حتى العام 2020 حافلة بالـ”خبطات” السينمائية القوية لمنصة “نتفليكس”.

في الآتي، نتعرّف وإياكم على 10 من أفضل الأفلام التي شاهدناها خلال خلال السنوات الـ 5 الأخيرة على “نتفليكس”.

10- Murder Mystery

● إنتاج أميركي

● صدر عام 2019

● إخراج كايل نيواشيك

● بطولة آدم ساندلر، جنيفر أنيستون وولوك إيفانز

● التقييم: 6/10 على IMDb

يتحول شرطي من نيويورك وزوجته مصففة الشعر، إلى مشتبهَين رئيسيَين في جريمة قتل بليونير مسنّ، فيمزج الفيلم عناصر التشويق بالكوميديا خلال رحلة إلى أوروبا.

بعد عشاء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لزواجهما، ينطلق الزوجان إلى أوروبا، حيث يقابلان على متن الطائرة الملياردير تشارلز كافنديش، الذي يدعوهما للانضمام إليه على متن يخت عائلته لحضور حفل زفاف عمّه المسنّ القادم.

9- A Twelve-Year Night

● إنتاج أوروغواي

● صدر عام 2018

● إخراج الڤارو بريتشنير

● بطولة أنطونيو دي لا توري، تشينو دارين وألفونسو تورت

● التقييم: 7.6/10 على IMDb

إننا في العام 1973. أوروغواي تحت حكم دكتاتوري عسكري. في إحدى ليالي الخريف، نُقل ثلاثة من سجناء توبامارو من زنازينهم في عملية عسكرية سرية، تحت شعار “بما أننا لا نستطيع قتلهم، فلندفعهم إلى الجنون”، فيبقى الرجال الثلاثة في الحبس الانفرادي لمدة اثني عشر عاماً.

فيلم مشوّق ودرامي مؤلم، مبني على أحداث حقيقية. يبني حبكته على اثني عشر عاماً من السجن لمجموعة يساريين، بينهم خوسيه موخيكا الذي أصبح رئيس الأوروغواي.

8- First They Killed My Father

● إنتاج كمبودي- أميركي

● صدر عام 2017

● إخراج أنجلينا جولي

● بطولة سريموخ ساروم، كومفيغ فونغ، سوكيتا سفينغ ومون كيمهاك

● التقييم: 7.2/10 على IMDb

تدور الأحداث في العام 1975 في ظلّ نظام “الخمير الحمر”. تروي الكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان الكمبودية لونغ أونغ، الفظائع التي عانت منها عندما كانت طفلة مسكينة، تعيش في ظلّ الحكم القاتل.

يصور الفيلم فتاة تُدعى لونغ في السابعة من العمر، أُجبرت على التدريب كجندية بينما أُرسل أشقائها إلى معسكرات العمل.

7- Divines

● إنتاج فرنسي- قطري

● صدر عام 2016

● إخراج هدى بنيامينا

● بطولة أولايا عمامرة، ديبورا لوكوموينا، كيفين ميشيل وجيسكا كالفاندا

● التقييم: 7.4/10 على IMDb

فتاة مراهقة من ضاحية باريسية، تسرق ووصديقتها من السوبرماركت ثم تُعيد بيع السلع في الشوارع لرفاقها، حيث تحلم الرفيقتان بجمع المال واختبار رغادة العيش.

الفيلم درامي كوميدي، يجمع العمق بالبهجة والتسلية. تتحول المراهقة المتعطشة للسلطة والنجاح، مساعدة لتاجر مخدرات، قبل أن تقابل راقصاً يفتح لها نافذة جديدة، وفرصة تحمل نوعاً مختلفاً من الحياة.

6- The Irishman

● إنتاج أميركي

● صدر عام 2019

● إخراج مارتن سكورسيزي

● بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو وجو بيشي

● التقييم: 7.9/10 على IMDb

فيلم جريمة ملحمي مبني على جرائم مافياوية حقيقية، مقتبس عن كتاب “سمعت أنك تطلي المنازل” للمحقق الأميركي الأسبق والكاتب تشارلز برنت. ففي دار للمسنين، يروي محارب قديم في الحرب العالمية الثانية، على كرسيه المتحرك، سيرته كقاتل ضمن مافيا منظمة.

كما يروي الفيلم قصة سائق شاحنات يصبح قاتلاً مأجوراً لدى عائلة مجرمة، ومساعداً لرئيس نقابة سائقي الشاحنات.

5- Mudbound

● إنتاج أميركي

● صدر عام 2017

● إخراج دي ريس

● بطولة كاري موليغان، غاريت هيدلوند، جيسون كلارك وجيسون ميتشيل

● التقييم: 7.4/10 على IMDb

يصور الفيلم اثنين من قدامى عسكريي الحرب العالمية الثانية، يعودان إلى ريف ميسيسيبي حيث يكافحان لعلاج نفسيهما من العنصرية واضطراب ما بعد الصدمة.

الفيلم واقعي، ومبني على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الأميركية هيلاري جوردان.

4- Roma

● إنتاج مكسيكي

● صدر عام 2018

● إخراج ألفونسو كوارون

● بطولة ياليتزا أباريسيو، مارينا دي تافيرا وفرناندو غريدياجا

● التقييم: 7.7/10 على IMDb

يسرد فيلم الدراما عاماً في حياة عائلة من الطبقة الوسطى، وتدور الأحداث الدرامية المشوّقة في مكسيكو سيتي في أوائل السبعينيات.

3- On My Skin

● إنتاج إيطالي

● صدر عام 2018

● إخراج أليسيو كريمونيني

● بطولة اليساندرو بورغي وجاسمين ترينك

● التقييم: 6.9/10 على IMDb

يصوّر الفيلم القصة الحقيقية المذهلة وراء أكثر قضايا المحاكم الإيطالية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.

يتمّ القبض على ستيفانو كوكشي لارتكابه جريمة بسيطة، ولكن في غضون أسبوع واحد فقط، تتغير حياة العائلة إلى الأبد.

2- The Platform

● إنتاج إيطالي

● صدر عام 2019

● إخراج غالدير غازتيلو وروتيا

● بطولة إيفان ماساغي، زوريون اجيليور، أنطونيا سان خوان واميليو بوال كوكا

● التقييم: 7/10 على IMDb

فيلم خيال علمي إسباني ساخر، يقوم على تمرير رسائل سياسية عميقة.

في سجن متعدّد الطبقات، يُقدَّم الطعام بشكل تدريجي لمدّة دقيقتين، فيأكل من في الطوابق الدنيا الفضلات وتعمّ الفوضى.

1- If Anything Happens I Love You

● إنتاج أميركي

● صدر عام 2020

● إخراج ويل ماكورماك

أحياناً تكون الأشياء البسيطة أكثر عمقاً وجمالاً.

يبدأ والدان في الانفصال إثر وفاة ابنتهما قبل سن المراهقة. فيخلقان حياةً جديدة ومسيرة افتراضية لها في إطار درامي، مؤثر على بساطة تنفيذه.