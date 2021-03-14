شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف عن صورة جديدة من كواليس مسلسل النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد إمام، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل النمر، عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، المقرر عرضه في خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهر يقود دراجة نارية، وعلق على الصورة قائلاً: "النمر أول ما بيظهر يخض ..واللي يقف قصاده يجيبه الأرض رمضان 2021 إن شاء الله".



محمد إمام عبر فيس بوك

وكان إمام روج لمسلسل "النمر" الذى يقوم بتصويره حاليًا، من خلال صورة جديدة له بصحبة عدد من الفنانين ضمن فريق المسلسل، وعلق على الصورة بكتابة: "رجالة النمر"، كما كتب جملة أخرى قال فيها "جدع اللى هيطلع حى".



محمد إمام من كواليس مسلسل النمر

يشار مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب

من ناحية أخرى يعد آخر أعمال محمد إمام الدرامية مسلسل "هوجان" والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وآخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

فى حين شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى كضيف شرف بمسلسل الإختيار، حينما لعب دور شخصية ضابط مصرى استشهد ببطولة أمام صد هجمة إرهابية بسيناء، وهو المشهد الذى لاقى نجاحاً كبيراً ضمن أحداث المسلسل.