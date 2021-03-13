ميغان ماركل أعدت هدية ثمينة لمولودتها المنتظرة.. إليكم ثمنها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعدما أعلنت الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري أنهما ينتظران طفلة في الصيف المقبل، عادت مقابلة أجرتها ميغان ماركل في العام 2015 مع مجلة “Hello!” إلى الواجهة.

وفي التفاصيل، فقد اشترت ماركل، ساعة من طراز “Cartier” تبلغ قيمتها نحو 6700 دولار، حتى تهديها لنفسها، بمناسبة الجزء الثالث من مسلسل “Suits” الأميركي.

وتحمل الساعة الفخمة عبارة من “MM” إلى “MM”؛ أي من ميغان ماركل إلى ميغان ماركل نفسها، وظهرت وهي ترتديها سنة 2013.

وكانت ماركل قد كشفت، في المقابلة أنها تنوي إهداء هذه الساعة لمولودتها في المستقبل.