كيف علّقت بيونسي على مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شكرت النجمة الأميركية بيونسي ميغان ماركل على شجاعتها، وذلك بعد المقابلة النارية لماركل وزوجها الأمير هاري مع الإعلامية أوبرا وينفري التي هزت العالم بسبب تصاريحهما عن الحياة ضمن العائلة الملكية.

واعترف كلّ من الأمير هاري وزوجته بشعورهما “بالحصار” و”الصمت” كونهما يشكلان جزءًا من هذه العائلة.

وانطلاقاً من هذه النقطة، أعربت بيونسي عن إعجابها بميغان ماركل، بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنّ ميغان ألهمتها، كما أثنت على شجاعة ماركل وقيادتها خلال فترة حملها.

وجاء في المنشور المصحوب بصورة للزوجين، تمّ التقاطها في العرض الأول لفيلم The Lion King في عام 2019: “شكرًا لك ميغان على شجاعتك وقيادتك. فنحن جميعًا نستمد منك القوة والإلهام”.