كلب كرم بورسين يتصدّر الترند في تركيا والسعودية والبرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر هكتور، كلب الممثل التركي كرم بورسين، الترند في تركيا والبرازيل والسعودية وعدد من الدول الأخرى بعد ظهوره معه، برفقة شريكته في مسلسل “أنت أطرق بابي” هاندا ارتشيل، حيث كانا في اجتماع مع شركة الإنتاج.

هاندا وخلال سؤالها عن الموقف الذي تعرض له كرم بورسين خلال تسلّم جائزته في جامعة “يلديز” قالت: “أنا اعرف شريكي جيداً وأعرف قلبه، ولن أتحدّث بالأمور غير المهمة”. أما كرم، فرفض التعليق وقال إنّها أمور غير مهمة.

وكان كرم بورسين قد شغل الرأي العام بعد مغادرته القاعة خلال تسلّمه جائزة “أكثر ممثل إعجاباً” خلال حفل توزيع جوائز جامعة “يلديز” التقنية.

وفي التفاصيل فقد سخر مقدّم الحفل من كرم بورسين بسبب ما قاله بعد تسلّمه الجائزة: “كانت سنة صعبة بسبب كورونا، ربما انتم تعملون من المنزل، التدريس وما شابه ولكن الممثلين استمروا بالتصوير”.

وأثناء عودته لمقعده، قال المذيع: “ربما عيونكم ستدمع مما سأقوله، يقول العام الماضي كان يعمل تحت ظروف صعبة لكنه كان يتلقى 120 الف ليرة عن كل حلقة لا تفهمني خطأ رجاءً”. كرم وبعد سماعه لذلك ترك القاعة بدون أن يعلق على أي شيء، الأمر الذي تسبب باستياء كبير من مقدم الحفل، ونشط هشتاغ بعنوان “كرم بورسين نفتخر بك”.