بريانكا شوبرا ضيفة أوبرا وينفري بعد هاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد نجاح المقابلة المثيرة للجدل للأمير هاري وميغان ماركل، تعود المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري بمحادثة قوية أخرى.

وقد أحدثت وينفري مؤخراً ضجة في جميع أنحاء العالم من خلال مقابلتها مع ميغان ماركل، والتي شهدت جدلاً كبيراً في العائلة المالكة البريطانية.

في مقطع تشويقي، تم طرحه مؤخراً، شوهدت أوبرا وهي تتحدث مع ملكة جمال العالم السابقة والممثلة الهندية البارزة، بريانكا شوبرا.

وخلال الفيديو القصير، تحدثت نجمة بوليوود البالغة من العمر 38 عاماً عن مذكراتها الـ “غير مكتملة”، بالإضافة إلى خططها العائلية مع زوجها المغني والممثل الأميركي نيك جوناس.

ويمكن رؤية ملكة البرامج الحوارية تسأل شوبرا في المقطع الترويجي: “هل تأملان أنت ونيك في تكوين أسرة يوماً ما؟”.

ردت شوبرا: “أنا أعيش في يومنا هذا.. لكن في غضون 10 سنوات، أريد بالتأكيد أن يكون لديّ أطفال.. أي أنه سيحدث في السنوات العشر المقبلة”.

وتابعت شوبرا قائلة: “آمل، قبل ذلك، مضيفة، فأنا شخص مغرم جداً بالأطفال وأريد أن أكون قادرة على القيام بذلك”.

الجدير بالذكر أن بريانكا شوبرا، ملكة جمال العالم السابقة، ظهرت لأول مرة في بوليوود في عام 2003.

واصلت دور البطولة في أفلام ناجحة مثل Mujhse Shaadi Karogi و Aitraaz و Krrish وسلسلة Don و Dil Dhadakne Do و Bajirao Mastani، من بين آخرين.

كما ظهرت في الأفلام التي نالت استحساناً كبيراً لدى الجمهور مثل Fashion، 7 Khoon Maaf، Barfi! وماري كوم.

كما لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الأميركي كوانتيكو، والذي بث على مدى ثلاثة مواسم ناجحة. كما ظهرت لأول مرة في هوليوود مع النجم العالمي دوين جونسون “ذا روك” في فيلم Baywatch. كما لعبت دور البطولة في أفلام مثل ” like Isn’t It Romantic؟”.