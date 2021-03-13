محامي رانيا يوسف يُكذّب نزار الفارس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رد محامي الفنانة المصرية رانيا يوسف، طارق العوضي، على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي العراقي نزار الفارس، مؤخراً، حول التصالح مع موكلته بشرط اعتذارها، وزعمه بتقاضيها أموالاً مقابل الظهور معه في الحلقة.

واستنكر العوضي، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، تصريحات الفارس، نافياً وجود أي طلب أو محاولة للتصالح حتى الآن، حتى يضع الإعلامي شروطاً للقبول أو الرفض.

وقال: “محدش طلب منه يتنازل عن القضية”، مؤكداً أن رانيا يوسف لم تحصل على أي أموال مقابل الظهور مع نزار الفارس في البرنامج.

وأضاف: “لو خدت فده حقها، لكن ده محصلش أصلاً، ولو معاه دليل يثبت إنها أخدت فلوس يطلعه، ومفيش حد بيدي حد 100 دولار بدون إيصال”، لافتاً إلى أن موكلته هي التي سددت قيمة إيجار المكان الذي تم تصوير الحلقة فيه بأحد الفنادق.

وتابع: “محدش اتكلم في صلح، وموكلتي طلبت اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فقط، وتم اتخاذها بالفعل”، مؤكداً أنه لا يُوجد أي تواصل مباشر مع نزار الفارس بشأن الأمر.

وتحدى العوضي الإعلامي العراقي، أن تكون رانيا يوسف حصلت على مبلغ مالي مقابل الظهور في الحلقة، مطالباً برد من القناة العراقية التي أُذيعت فيها الحلقة، في بيان رسمي، ما إذا كانت أخرجت مبالغ مالية لصالح الفنانة من عدمه؛ لأن الفارس يحاول طول الوقت أن يدخل الموضوع في طريق الاستغلال.