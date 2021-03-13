بالصور – ابنة ترامب تحمل سيجارة “مشبوهة” في ميامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تم تسريب صور للابنة الصغرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تيفاني، حيث شوهدت وهي تحمل سيجارة مشبوهة على شرفة في ميامي هذا الأسبوع.

وحصل موقع “الدايلي ميل” البريطاني، على الصور الحصرية لترامب وهي تحمل ولاعة نيون وسيجارة ملفوفة يدوياً. وقيل أنّ الأخيرة توجّهت إلى ميامي بحثاً عن منزل لتنضم لعائلتها بعد انتقالهم إلى ولاية فلوريدا الأميركية.

ويُعرف عن تيفاني أنها غير مدخنة ولم تتم مشاهدتها مسبقاً وهي تدخن السجائر، ولكن في هذه المرّة حملت سيجارة ملفوفة يدوياً مما أعطى انطباعاً باحتمالية احتوائها على المواد المخدرة.

وكانت أعلنت ترامب (23 عاماً) خطوبتها من مايكل بولس (27 عاماً) اللبناني الأصل في اليوم السابق لترك والدها منصبه في كانون الثاني (يناير).

ويُشار إلى أنّ الثنائي يقيمان في فندق “سيتاي” الفاخر في شاطئ ميامي ولكنهما ما زالا يبحثان عن سكن لهما، حيث قال مصدر مقرب من تيفاني أنها كانت في ميامي لتبحث عن عقارات، بخاصة أن سعر الغرف في الفندق يبدأ من 800 دولار في الليلة وتصل إلى 2150 دولاراً، وهو ما لا يمثل مشكلة على الأرجح لمايكل، وهو وريث مجموعة شركات “بولوس” التي تقدّر بمليارات الدولارات.

وتيفاني هي الابنة الوحيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، وتخرجت تيفاني من كلية الحقوق بجامعة جورجتاون في أيار (مايو)، لكنها لم تخضع لامتحان المحاماة بعد، والذي تحتاج إلى اجتيازه لتصبح محامية رسمياً.