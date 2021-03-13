أحمد العوضي يرد على جدل حذف زوجته ياسمين عبد العزيز لصورته من بوستر “اللي مالوش كبير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداولت مواقع إخبارية خلال الساعات الماضية، أخباراً تفيد بحذف الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز صورة زوجها أحمد العوضي، من المُلصق الدعائي الرسمي لمسلسلها “اللي مالوش كبير” المُقرر عرضه في رمضان.

واستنكر العوضي كل ما تم تداوله، عبر “فايسبوك” وعلّق قائلاً: “معقول وأنا معرفش”، وألمح إلى عدم صحة هذه الأخبار.

وتفاعل مع منشوره عدد كبير من متابعيه، ممن أعربوا عن أنّه يتعرض لحرب من قبل البعض بسبب نجاحه الكبير، الذي حقّقه في كل أعماله.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد نشرت عبر “إنستغرام” مُلصقاً دعائياً، تظهر فيه بمفردها، وترتدي فستاناً أحمر أنيقاً، ما جعل كثيرين يطلقون هذه الإشاعة، على رغم أن زوجها ظهر بمفرده في “بوستر” آخر دعاية للعمل.

المسلسل يجمع الزوجين للمرة الأولى، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري، وبطولة خالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج “سينرجي”.

facebook