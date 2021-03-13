صابر الرباعي في عيد ميلاده الـ54.. “سيدي منصور” انطلاق نجوميته ولقب “النقيب” عهد جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحل اليوم السبت 13 مارس 2021 عيد ميلاد نجم الغناء التونسي صابر الرباعي الـ54 الذي احترف الغناء متفرداً برومانسيته وقدرته على الغزل من خلال الكلمات الناعمة حيث يمتلك صوتاً دافئاً يتمتع بمساحات واسعة ولدت منه نجماً كبيراً.

وبمناسبة عيد ميلاد صابر الرباعي نرصد في السطور التالية أبرز ما في حياته الفنية والشخصية.

مولده ونشأته

ولد صابر الرباعي، عام 1967 في مدينة صفاقس، وعلمه والده الغناء، وفي سن الـ11 شارك في مسابقة غنائية بالعراق وفاز مع فريق مدرسته بالمركز الأول.

انطلاقته الفنية

يعد عام 1984 الأهم في تاريخه الفني، حيث شارك في البرنامج التلفزيوني الشهير في تونس “نادي المواهب”، وحصل على الجائزة الأولى بأدائه لأغنية تونسية بعنوان “خليك آه يا ليل”، ثم قرر دراسة الموسيقى بالتزامن مع دراسته الأكاديمية، فالتحق بالمعهد الموسيقي في محافظتي صفاقس لمدة 5 سنوات.

احترافه للغناء

انطلق نحو احتراف الغناء عام 1990 في الإذاعة التونسية، ليشارك أول مرة في مهرجان قرطاج عام 1994.

وفي عام 1996 انتقل من المحلية التونسية إلى الجمهور العربي وحاز على جائزة النقاد في مهرجان الأغنية التونسية وميكروفون الجائزة الذهبية في القاهرة 1997.

نجوميته

طرح صابر الرباعي، بين أعوام 1996 و1999 ثلاثة ألبومات هم “يللي جمالك” و”حيروني” و”صابر يغني لعبد الحليم”.

وبدأت النجومية الحقيقية عام 2000، عندما أطلق ألبوم “سيدي منصور” ونجحت على جميع المستويات وحققت أرقام مبيعات قياسية، حتى أصبحت هذه الأغنية هوية صابر الرباعي في كل بلد يدخله.

زوجته تتحدث

حضرت إخلاص الرباعي، زوجة صابر الرباعي حفله في أيام قرطاج الموسيقية، والتي أشارت إلى أهمية تواجد الفنان التونسي في هذا الحدث الثقافي والفني الضخم، لأهمية الفن والموسيقى بالنسبة لأمير الطرب.

وكشفت عن تفاصيل من شخصيته قائلًة: “صابر حنون جدا وطيب القلب هو فنان وإنسان بكل ما للكلمة من معنى، يتأثر بحزن الآخرين ويفرح لفرحهم”.

وبشان ما يزعج صابر الرباعي ويحزنه، لفتت إلى أن الوضع والأزمات التي نعيشها في العالم العربي أكثر ما يؤلم الفنان التونسي.

وقال صابر الرباعي أن زوجته كان لها الفضل الأكبر في تغيير أزيائه وأنها السبب في التخطيط والنظام في حياته موضحا أن الغيرة موجودة بينهما سويا لكنها بحدود وليس لدرجة أن تحدث مشكلة

لقب النقيب

نشر صابر الرباعي، صورة من إعلان تأسيس النقابة، عبر حسابه في موقع تويتر، معلقا: “على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم”.

ويحقق الرباعي بهكذا خطوة تأسيس نقابة لنجوم وفناني تونس، ويتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، بينهم: لطفي بو شناق وذلك في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2020.