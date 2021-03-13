محمد رمضان يواجه اتهاماً خطيراً بسبب “قنبلة” في تصوير إعلانه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يواجه الفنان المصري محمد رمضان، اتهاماً خطيراً، بالتسبب في إصابة شخص، بموقع تصوير إعلانه الجديد، والذي انفجرت فيه قنبلة، ضمن تصوير الإعلان.

وكتبت فتاة منشوراً عبر حسابها الشخصي، تتهم فيه رمضان بالتسبب في إصابة شقيقها، فقالت: “أخويا يوسف ربنا نجاه من الموت إمبارح، في تصوير إعلان لمحمد رمضان، انفجرت فيه قنبلة بارود وخبير المفرقعات اللي بيشتغل مع رمضان اسمه عصام الوريث، اللي المفروض جزء من وظيفته الحفاظ على حياة الناس اللي بيشتغل معاهم، قاله دي قنبلة صوت ومطلعتش كده ومفكرش حتى يلبسه حاجة تحميه أو ينبهه أو يعدل مكان وقفته”.

وأضافت: “ومن غير سابق إنذار، ومن غير أي احتياطات تحافظ على جسمه وعلى حياته هو واللي حواليه، انفجرت القنبلة تحت رجله، والنتيجة حروق من الدرجة الأولى في رجله كلها..”

وأردفت: “أستاذ عصام كان شايف إن يوسف مأفور وإن في إيه يعني اللي حصل ده أنت مثلت مع محمد رمضان، ده أنت دخلت التاريخ وشفت المشهد طلع حلو إزاي؟”.

وواصلت شقيقة الشخص المصاب: “أستاذ أشرف زكي مشكوراً ماسبهوش لحظة ومتابع معانا كل التفاصيل، فيه تقرير طبي وفيه محضر وكده كده حقه مش هنسيبه، والبوست هيفضل مفتوح للتعديل، وعشان نزود كل تفصيلة في القصة دي، اللي عنوانها الإهمال واللامبالاة والفشل والناس اللي فاكرة إنها ممكن تعمل أي حاجة وتعدي بيها عادي”.

ثم أضافت تعديلاً على منشورها، وقالت: “أيوة شفت فيديو محمد رمضان اللي مصور فيه ضهره محروق على أنغام أغنية كله في حبك يهون وده ملوش أي معنى غير إن سيادته بيشتغل مع شوية هواة، والسؤال بقى هل لو الحرق بين رجله كان كله في حبنا يهون برده؟، ولا كان هينزل بأغنية دايماً دموع!”.