شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تقاضى قناة عراقية وتطلب 10 ملايين جنيه تعويضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العوضى، محامى الفنانة رانيا يوسف، عن تقدمها ببلاغ ضد قناة "الرشيد العراقية" وأحد المذيعين العاملين بها، ومطالبتها بتعويض ضدهما بمبلغ 10 ملايين جنيه.





وقال العوضى، إن الفنانة رانيا يوسف تقدمت ببلاغ ضد القناة وأحد المذيعين بها بسبب ما قامت به مؤخرًا من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانونا ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر كان آخرها اقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير بها فضلاً عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وتابع طارق العوضى: هذا بالإضافة إلى استغلال الحلقة استغلالاً سياسيًا رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه، كما أننا بصدد رفع دعوى تعويض ضد القناة والمذيع المذكورين بمبلغ 10 ملايين جنيه بسبب ما أصاب موكلتنا من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات واخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث .

واختتم البيان: وسابقا تقدمنا بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام وكذلك شكوى إلى سفير الجمهورية العراقية بمصر مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية .