شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء حسين: "نجلاء بدر وحنان مطاوع فنانات على مستوى عالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة مديحة حمدى، الفنانة القديرة رجاء حسين بصالونها الثقافى بمناسبة عيد الأم، في مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز.

وقالت الفنانة رجاء حسين: بداياتي كانت منذ أن كنت تلميذة بالمدرسة، وشاركت بعمل مسرحي وأنا تلميذة، ولا أنكر أن العام الذي قضيته بمسرح الريحاني أفادني، وأضاف إلى مشواري كثيرا وعملي في المسرح القومي هو انطلاق موهبتي الحقيقية والتي أصقلتها بالدراسة بمعهد الفنون المسرحية، مشيرة انها كانت تتقاضي 20 جنيها في الشهر وهو مايعادل 200 ألف في وقتنا هذا على حد وصفها في صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي.

وأضافت، هناك عدد من عمالقة نجوم المسرح تعلمت منهم في بداياتي منهم أمينة رزق وسناء جميل وسميحة أيوب وسهير البابلي وعبدالمنعم ابراهيم وتوفيق الدقن وحسن البارودي

وأكدت أن هناك عددا من النجوم في الجيل الحالي أحب تمثيلهم منهم نجلاء بدر وحنان مطاوع وغادة عادل ومني زكي وهم مجتهدين.

صالون الفنانة القديرة مديحة حمدى كرمت فيه منذ فترة قصيرة الفنان القديرة ليلى طاهر التي تحدثت عن مشوارها ومسيرتها والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية.

يذكر أن الفنانة رجاء حسين عملت فى البداية مع فرقة نجيب الريحانى، ثم عملت في السينما والتليفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، ومن أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا).