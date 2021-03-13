أحمد رزق: "القاهرة كابول" أحد أهم المسلسلات في تاريخ الدراما بأكملها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته بردود الأفعال حول نجاح مسلسله الجديد "في يوم وليلة" والذي يعرض تلك الأيام، معتبرًا العمل من أهم الاعمال المحببة إلى قلبه لكونه يقدم شخصية جديدة ومختلفة ويدخل من خلاله عالم الأكشن.

وأضاف "رزق" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" المذاع على فضائية "Ten"، أنه من أهم أسرار نجاح هذا العمل هو تنفيذه مع المخرجة المتميزة شيرين عادل، لافتًا إلى أنها المرة الرابعة التي يشارك فيها معها كمخرجة، حيث كانت المرة الأولى في مسلسل "سارة" 2005، والثانية "العار" 2010، والثالثة في مسلسل "بخط الإيد" 2020، وآخرها مسلسل "في يوم وليلة".

وأوضح أن شيرين عادل قادرة على صناعة جو من البهجة والفرح حلال التصوير، مشيرًا إلى أنه انتهى محظوظ للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل كضيف شرف في أحد المسلسلات الهامة "القاهرة كابول"

قائلًا: "القاهرة كابول سيكون أحد المسلسلات والمحطات الهامة في تاريخ الدراما بأكملها".