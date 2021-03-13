تعرف على موعد حفل عمر خيرت على مسرح المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا في مركز المنارة بالتجمع الخامس يوم الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويقدم الموسيقار خلال الحفل مجموعة من الأعمال المميزة، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

ويشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها.