"بالحجاب".. غادة عبد الرازق تنفرد على بوستر "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق بوستر مسلسل "لحم غزال"، الذي انفردت عليه بمفردها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عبد الرازق" في البوستر بـ"الحجاب"، علقت :"مسلسل لحم غزال، رمضان 2021، على "Mbc masr".

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021.