تامر حسني ينشر صورًا من كليب "غني وسمعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني صورًا من كواليس كليب "غني وسمعني"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تامر على الصور :"من كواليس كليب غني وسمعني".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".

كما انتهى من تصوير آخر أفلامه "مش أنا"، الذي من المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، إنتاج حسام حسني، سيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.