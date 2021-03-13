فن ومشاهير

فيلم "أعز الولد" يعرض على منصة شاهد في هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت منصة "شاهد" الإعلان الرسمي للفيلم الكوميدي "أعز الولد"، عبر موقع "يوتيوب"، المقرر عرضه قريبًا.

وتدور أحداث الفيلم حول حكاية 4 جدات طيبات في ربيع العمر، مشغولات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي، وعندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الوِلد.

فيلم "أعز الولد" من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا